Патрульным из Переяслава-Хмельницкого, которые пьяными стреляя по банкам попали в ребенка, сообщили о подозрении

Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслава-Хмельницкого, которые тяжело ранили 5-летнего ребенка, объявлено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области, сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Установлено, что указанные работники патрульной полиции 31 мая в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

"В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.