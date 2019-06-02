Патрульным из Переяслава-Хмельницкого, которые пьяными стреляя по банкам попали в ребенка, сообщили о подозрении
Готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслава-Хмельницкого, которые тяжело ранили 5-летнего ребенка, объявлено о подозрении.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области, сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.
Установлено, что указанные работники патрульной полиции 31 мая в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.
"В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, мальчик получил пулевое ранение, когда гулял во дворе своего дома. У ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма. 5-летнего Кирилла транспортировали в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны.
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02.06.2019 13:56