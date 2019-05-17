В Ивано-Франковской области сотни домов подтопило после ливня

Из берегов вышла река Павловка.

В Ивано-Франковской области сотни домов подтопило после ливня
Фото: dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области в ночь на 16 мая из-за интенсивных осадков поднялся уровень воды на реке Павловка, что привело к затоплению около 300 домов в селе Ямница Тисменицкого района.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели эвакуировали четырех человек, жертв и пострадавших нет.

По состоянию на утро остаются подтопленными 126 домов, но ситуация стабилизировалась, уровень воды постепенно спадает.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее ГосЧС предупредила о погоде І уровня опасности в северных и центральных областях.


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