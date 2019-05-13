Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори

Получить прививку можно в любой государственной клинике.

Министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет.

"До сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем, количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет", - отметили в министерстве.

Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. В Минздраве ссылаются на соответствующий приказ от 23 апреля 2019 года "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", который вступил в силу.

Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

В министерстве подчеркнули, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Напомним, по состоянию на 6 мая корью в Украине заболело более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1399 человек.