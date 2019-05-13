Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори

Получить прививку можно в любой государственной клинике.

Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори
Фото: moz.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет.

"До сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем, количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет", - отметили в министерстве.

Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. В Минздраве ссылаются на соответствующий приказ от 23 апреля 2019 года "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", который вступил в силу.

Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

  • контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);
  • не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
  • по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

В министерстве подчеркнули, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Напомним, по состоянию на 6 мая корью в Украине заболело более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1399 человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Во Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собакиВо Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собаки
В Киеве ранен журналист телеканала "Настоящее время"В Киеве ранен журналист телеканала "Настоящее время"
Полиция задержала руководителя федерации рафтинга, ответственного за перевозку белорусских туристовПолиция задержала руководителя федерации рафтинга, ответственного за перевозку белорусских туристов
Маск предстанет перед судом за то, что назвал "педофилом" дайвера, спасавшего детей из пещеры в ТаиландеМаск предстанет перед судом за то, что назвал "педофилом" дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочкуВ квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года в Украине 15 человек умерли от осложнений кориС начала года в Украине 15 человек умерли от осложнений кори
Уровень заболеваемости корью снова растет, - МинздравУровень заболеваемости корью снова растет, - Минздрав
В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кориВ Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори
От осложнений кори за неделю в Украине умерли 4 человекаОт осложнений кори за неделю в Украине умерли 4 человека
От осложнений кори во Львове умер двухлетний мальчикОт осложнений кори во Львове умер двухлетний мальчик
От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - МинздравОт осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кориВ Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кориВ Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадахВ Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадах
От гриппа привились только 0,4% украинцев, - МинздравОт гриппа привились только 0,4% украинцев, - Минздрав
Последние новости
Подгружаем последние новости