Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори
Получить прививку можно в любой государственной клинике.
Министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет.
"До сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем, количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет", - отметили в министерстве.
Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. В Минздраве ссылаются на соответствующий приказ от 23 апреля 2019 года "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", который вступил в силу.
Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:
- контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);
- не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
- по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.
В министерстве подчеркнули, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.
Напомним, по состоянию на 6 мая корью в Украине заболело более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1399 человек.
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13.05.2019 10:29