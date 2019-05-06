Под Бухарестом горит крупный торговый центр

Сообщается о трех пострадавших

Под Бухарестом горит крупный торговый центр
Фото: observator.tv

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре одного из населенных пунктов в пригороде столицы Румынии Бухареста, пострадало три человека, сообщает Укринформ.

Как проинформировали в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Все они доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом.

Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.

Сложность при тушении пожара заключается в том, что на складах ТЦ хранятся пластиковые изделия, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям призвали жителей близлежащих микрорайонов Бухареста плотно закрывать окна квартир.

Ранее сообщалось, что в понедельник на ул. Бассейная в центре Киева произошел взрыв с пожаром.


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