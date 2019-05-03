ПЦУ призвала украинцев отказаться от искусственных цветов на кладбищах
"Пластиковый мусор - это вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей".
Православная церковь Украины призвала украинцев отказаться от пластиковых цветов на кладбищах, ведь они "не только экологически вредны, но и не имеют ничего общего с христианской верой, и не помогут почившему в постижении Царства Небесного".
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"В поминальные дни украинцы чтят память своих родных и несут на их могилы искусственные цветы, не задумываясь над тем, какую опасность они собой олицетворяют. После сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет. Следует помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.
В ПЦУ напомнили, что лучшим проявлением памяти и любви к умершим близким будут "открытые сердца и искренняя молитва за упокой души".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.05.2019 21:58