Гнев, ненависть и гордость: топ-эмоций украинцев после 24 февраля

Во всех регионах одинаковая тенденция.

Гнев, ненависть и гордость: топ-эмоций украинцев после 24 февраля
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Главные эмоции, которые у украинцев вызывает война РоSSии против Украины – это гнев, возмущение, ненависть и отвращение: их испытывают 53% сограждан. В то же время гордость за Украину, ее армию испытывают 52%. Тревога, страх и ужас – сквозная эмоция для 38% украинцев, говорится в свежем опросе Киевского международного института социологии.

Хотя в целом ситуация в стране схожая, но с запада на восток растет эмоция ужаса, страха и шока.

В то же время даже среди проживающих в условиях оккупации 41% испытывают гордость за Украину и армию.


Ирина Знась, ZN.ua

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