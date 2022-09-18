"Холостячка" Огневич чесно зізналася, які у неї проблеми зі шкірою: "Стомлена, стрес і..."

Популярна українська виконавиця Злата Огневич вирішила зізнатися, які у неї проблеми зі шкірою.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич активно їздить містами з благодійними концертами, розповідає про себе та своє життя, а також вражає образами на виступах. Нерідко Злата розповідає про те, як доглядає себе і чим балує шкіру для блискучого ефекту.

«Тур Світло завершено! То справжній фінальний концерт! Після цього скажу чесно: шкіра моя втомлена, стрес, недосипання, макіяж. Потрібно пожвавити, омолодити та зволожити» - зізналася Злата.

Також артистка розповіла, як ходить до косметолога і якими процедурами захоплювалася раніше, у зірки свій принцип догляду за шкірою, тому вона намагається дотримуватися спеціальних правил.

Раніше Злата розповіла, як зустрічала українців, які вижили у Маріуполі та Ізюмі, тих, у кого згорів будинок через обстріл росіян чи тих, у кого родичі служать на фронті.

"Я чую так багато ваших історій. Щоразу, після концерту, коли ви просто поруч, усіма клітинками! Ми обіймаємось міцно-сильно, а я – слухаю, слухаю… І серце моє вже розірвано повністю, але й силою наповнюється. Тому що я продовжую вірити у перемогу життя над усім темним та гидким", - зазначила Злата Огневич.