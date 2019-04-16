Старинные витражи Нотр-Дама и орган уцелели при пожаре
Орган повредили водой во время ликвиации пожара.
Исторические витражные окна собора Парижской Богоматери 12-го и 13-го веков уцелели при пожаре, также огонь не зацепил орган, однако его залили струи воды во время тушения возгорания, сообщает французский ресурс Bfm tv.
Представитель собора Анре Фино сообщил: "Могли пострадать витражи 19 века, менее важные, но не бесценные сокровища 13 века, это просто чудо".
Представитель также сообщил об «еще одном маленьком чуде» - орган собора также был спасен от пламени, однако ему нанесли ущерб из-за сильного напора воды.
"Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды", - подчеркнул Фино.
Напомним, масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали утром 16 апреля. Каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела. Часть ценностей удалось спасти сразу - в частности, из горящего здания вынесли одну из крупнейших реликвий христиан - Терновый венец Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.
На данный момент специалисты проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию предметов искусства – это продлится целый день.
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