В центре Харькова при взрыве газа в палатке пострадал мужчина
Волонтер включил газ и промедлил с поджиганием огня.
В Харькове в волонтерской палатке, установленной на центральной площади, произошел взрыв газа. Об этом сообщает региональное управление полиции.
Инцидент произошел около 9 часов утра. В результате взрыва пострадал 39-летний мужчина, он госпитализирован с многочисленными ожогами.
Пострадавший рассказал, что включил газ, но несвоевременно его поджег, в результате чего газ взорвался. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
По данным местного издания NewsRoom, в результате волонтер получил ожоги головы, шеи, ушей, кистей обеих рук (всего около 10% тела).
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
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Общество
11.04.2019 11:43