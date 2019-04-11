В центре Харькова при взрыве газа в палатке пострадал мужчина

Волонтер включил газ и промедлил с поджиганием огня.

В центре Харькова при взрыве газа в палатке пострадал мужчина
Фото: Валерия Ковалинская

В Харькове в волонтерской палатке, установленной на центральной площади, произошел взрыв газа. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Инцидент произошел около 9 часов утра. В результате взрыва пострадал 39-летний мужчина, он госпитализирован с многочисленными ожогами.

Пострадавший рассказал, что включил газ, но несвоевременно его поджег, в результате чего газ взорвался. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данным местного издания NewsRoom, в результате волонтер получил ожоги головы, шеи, ушей, кистей обеих рук (всего около 10% тела).

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.


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