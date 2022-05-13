Злата Огневич пострадала из-за украинского языка в США: "На нас напал расист!"

Злата Огневич

Злата Огневич рассказала о том, как столкнулась с расизмом в свой адрес в США.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» поделилась возмутительной историей в своем Инстаграм. Сейчас Злата находится в США, где выступает с благотворительными концертами для помощи Украине. Певица со своей подругой отправлялась в аэропорт, когда столкнулась с неожиданной проблемой.

«Опаздываю в аэропорт, потому что прямо сейчас на нас напал американский расист!», - рассказала Огневич.

Она пояснила, что речь идет о водителе такси, который их подвозил.

«Десять минут мы ехали и общались на украинском и вдруг он нам выдает, что сейчас он нас высаживает возле железнодорожной станции, потому что он больше не хочет слышать язык, на котором мы общаемся. Мы просто тупо в шоке! Мы спрашиваем: вы что, расист? Он говорит: да, я расист, я вас ненавижу, это неприлично в моем присутствии общаться на вашем недостойном языке! Я впервые вообще за всю свою жизнь вижу такое! Ни в одной стране со мной такого не случалось», - эмоционально рассказала Огневич.

Позже она сообщила, что они с подругой все-таки успели в аэропорт.


Дарья Волкова, politeka.net

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