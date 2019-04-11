Полиция накрыла крупный наркокартель с ежемесячным оборотом 10 млн гривен

Задержаны 32 человека в разных регионах Украины.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция задержала 32 человек, подозреваемых в причастности к работе крупного наркокартеля, ежемесячный оборот которого оценивается в 10 млн гривен.

Об этом говорится на сайте полиции.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Расследование по ч.3 ст.307 УК началось в Сумской области, где в 2018 году установили группу лиц, изготавливавших и сбывавших наркотики (марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин, ЛСД, грибы) в больших размерах.

Впоследствии было установлено, что это огромная группировка, которая работает с начала 2017 года и насчитывает более 80 участников преимущественно из Одесской, Николаевской и Черниговской областей.

Лидером картеля считается 27-летний ранее судимый уроженец Одесской области, а ныне житель Киева. Его "правой рукой" был 23-летний земляк. Финансовый контроль и отмывание денег они доверили своим девушкам. Одна из них зарегистрирована как ФОП в Одессе и владеет несколькими объектами недвижимости в Киеве.

Наркотики распространялись закладчиками на территории значительной части Украины: в Сумской, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черниговской областях. Делалось это при помощи чат-бота в мессенджере.

Для прекращения деятельности картеля были задействованы около тысячи полицейских. Они провели почти 170 обысков в квартирах подозреваемых, нарколабораториях, теплицах, где выращивалась конопля, и местах хранения товара.

Найдены 1,8 тонны прекурсоров, почти 1 тыс. таблеток экстази, 57 кг марихуаны, 41 кг амфетамина, 3,2 кг метадона, почти 100 г кокаина, кусты конопли. Также полицейские в ходе обысков обнаружили оружие, патроны, одну гранату, и валюту в эквиваленте 3,5 млн грн.

Задержаны все основные фигуранты преступной группы.


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