От гриппа в Украине умер ребенок

Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.

В последнюю неделю марта в Украине заболели гриппом и ОРВИ 138 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.

С 25 по 31 марта в результате гриппа в Украине умер один человек - ребенок в возрасте до 17 лет. Всего с начала эпидемического сезона в октябре прошлого года грипп унес жизни 55 украинцев, в том числе 11 детей.

Никто из погибших не был привит от гриппа.

В целом в Украине наблюдается низкая интенсивность гриппа и ОРВИ.

Напомним, на прошлой неделе медики отметили рост заболеваемости корью.