Во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Бондарук

Ее муж госпитализирован.

Во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Бондарук
Во Львове супружеская пара отравилась угарным газом

Во Львове из-за отравления угарным газом умерла 47-летняя женщина, ее мужа доставили в больницу.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

В понедельник, 1 апреля, около пяти утра правоохранителям позвонил житель одной из квартир на улице Свенцицкого и сообщил, что в ванной комнате он обнаружил свою жену без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что 47-летняя женщина умерла в результате отравления угарным газом. Ее 49-летний муж был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Как уточняет местное издание Zaxid.net, погибшая - Оксана Бондарук - основательница известной в городе Школы искусств. Квартира, в которой произошла трагедия, была обустроена под студию.

Женщина купала свою собаку в ванной, где была газовая колонка. В это время ее муж включил на кухне механическую вытяжку и она создала обратную тягу. Продукты сгорания начало затягивать в помещение и Бондарук получила смертельную дозу.

Сообщается, что собака тоже погибла от отравления.

Напомним, в марте во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом. Ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.

В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.


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