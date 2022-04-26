В Одессе при обстреле погибла беременная девушка с мужем: фото молодой пары

В Одессе 23 апреля во время ракетного удара россиян по многоэтажке погибли молодые супруги.

Об этом сообщают в соцсетях близкие пары, жизнь которых оборвали роSSийские оккупанты, информирует Апостроф .

Отмечается, что их звали Мила и Богдан. Погибшая девушка была беременна.

"В одну секунду мы потеряли вас... Моя милая и милая девочка!!! Какая же вы были замечательная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка и жизнь только начиналась. РоSSии нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все чувства к роSSийским властям, которые издают такие приказы!Это боль и утрата, которую не возместить ничем и никогда! Нет смысла ставить вопрос, как роSSийским властям с этим жить, жить, унося жизнь других, уничтожая судьбы. Живут люди! А изверги - вымышленная раса. Которой никогда не понять, не почувствовать и не осознать весь ужас, который она творит на этой Земле", - говорится в сообщении на Facebook.

23 апреля РоSSия обстреляла ракетами Одессу. Один из боеприпасов попал в 16-этажный жилой дом. По разным данным, в результате удара погибли восемь человек, около 20 получили ранения.