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2022-04-29
В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Вера Гирич
РоSSийская ракета попала в ее дом.
© Вера Гирич/Facebook
В результате ракетного удара по жилому дому в Киеве, который произошел 28 апреля, погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. Ее тело обнаружили в доме утром 29 апреля. Об этом сообщил коллега Веры Александр Демченко в
РоSSийская ракета попала в ее дом, журналистка пролежала там всю ночь, нашли ее только утром.
Демченко также опубликовал фото разбитой машины Веры.
«Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Я просто не знаю, как рассказать, какого замечательного человека больше нет», - написал Демченко.
Анастасия Гурин, ZN.ua