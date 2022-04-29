В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Вера Гирич

В результате ракетного удара по жилому дому в Киеве , который произошел 28 апреля, погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. Ее тело обнаружили в доме утром 29 апреля. Об этом сообщил коллега Веры Александр Демченко в фейсбук .

РоSSийская ракета попала в ее дом, журналистка пролежала там всю ночь, нашли ее только утром.

Демченко также опубликовал фото разбитой машины Веры.

«Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Я просто не знаю, как рассказать, какого замечательного человека больше нет», - написал Демченко.