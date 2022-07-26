Вбивство безпритульних у центрі міста: світові ЗМІ сколихнув інцидент поблизу Ванкувера

Місцева захисниця бездомних Кім Сноу сказала: «Вони просто люди, яким потрібно місце для життя... Вони опинилися на вулиці не за власним бажанням», інформує ZN.ua.

Вбивство безпритульних у центрі міста: світові ЗМІ сколихнув інцидент поблизу Ванкувера
Масова стрілянина в канадському Ленглі забрала життя двох людей
© Marco Verch / Flickr

Під час масової стрілянини в центрі Ленглі поблизу Ванкувера озброєний чоловік, який влаштував розправу над бездомними в кількох районах міста, убив двох людей і ще двох поранив. Наразі поліція підтвердила, що підозрюваний застрелений на місці події, пише BBC.

Cерія інцидентів почалася опівночі і тривала до раннього ранку, уточнив речник Інтегрованої групи розслідування вбивств, сержант Девід Лі про стрілянину, інформація про яку облетіла перші шпальти більшості світових медіа.


Оксана Коваль, ZN.ua





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