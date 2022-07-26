Вбивство безпритульних у центрі міста: світові ЗМІ сколихнув інцидент поблизу Ванкувера

Під час масової стрілянини в центрі Ленглі поблизу Ванкувера озброєний чоловік, який влаштував розправу над бездомними в кількох районах міста, убив двох людей і ще двох поранив. Наразі поліція підтвердила, що підозрюваний застрелений на місці події, пише BBC .

Cерія інцидентів почалася опівночі і тривала до раннього ранку, уточнив речник Інтегрованої групи розслідування вбивств, сержант Девід Лі про стрілянину, інформація про яку облетіла перші шпальти більшості світових медіа.