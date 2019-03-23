В Германии издали путеводитель для всех, кто интересуется Украиной

Отдельные разделы посвящены развенчиванию роSSийской пропаганды.

Немецкое издательство Reise Know-How выпустило путеводитель по Украине, первое подобное актуальное издание в ФРГ, предназначенное как для туристов, так и для широкого круга людей, интересующихся Украиной.

Об этом сообщает Укринформ.

Путеводитель имеет 732 страницы. Его автор - Петер Коллер.

По его словам, он начал готовить материал для книги еще 8 лет назад, к изданию она планировалась в 2014 году.

"Это совсем новый путеводитель по Украине, только на этой неделе вышел из печати", - сообщил Коллер.

"Но случился Майдан, аннексия Крыма, война на Донбассе. Поэтому произошла задержка - я должен был многое дописать и переписать", - говорит автор, называя свой труд "немного альтернативным", но "очень проукраинским".

Он полагает, что путеводитель будет полезен немецким туристам, которые намерены отправиться в Украину, но также просто как популярное чтение в свете массированной роSSийской пропаганды, которую можно наблюдать в Германии.

Так, в издании есть раздел о Минских договоренностях. Коллер посвящает несколько страниц опровержению широко распространенных утверждений кремлевской пропаганды, в частности, про "украинскую хунту", про "запрет" пользования русским языком, про то, что "Крым всегда был частью РоSSии" и других.

Фото: facebook.com/peter.koller.735

Крыму посвящен целый раздел "Запрещенный полуостров". В нем отмечается, что поездки без разрешения официального Киева в регион совершать не стоит. "РоSSийская пропаганда вам скажет, что можно поехать через новый Керченский мост. Я же ясно написал, что это нелегально", - говорит Коллер.

Автор путеводителя признается, что Украина и ее люди ему очень нравятся. Он любит бывать в стране, у него немало украинских друзей, с которыми поддерживает контакты уже 25 лет, выучил украинский язык. Впервые он посетил Украину в 1992 году, последний раз - в декабре 2018 года.

Во многих городах, о которых пишет, Коллер побывал лично.

Путеводитель издан тиражом 4 тысячи экземпляров. Купить его в книжных магазинах по всей ФРГ можно будет уже с понедельника.


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