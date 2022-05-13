"Только сейчас я осознала": Слава Каминская представила новую песню о боли всех украинцев

Известная певица спела о боли всех украинцев, которые уехали за границу, спасаясь от войны.

Популярная певица Слава Каминская, которая вместе с детьми уехала из Украины, когда началась война, презентовала в своем Instagram новую песню о том, что с ней происходит.

Русскоязычная Слава, которая родилась в Одессе, и сейчас находится в чужой стране, написала песню на украинском языке "Я хочу додому" о боли всех украинцев. В этой композиции артистка рассказала о том, как хочет вернуться домой. А в подписи к своему посту призналась, что только сейчас осознала, насколько любит свою страну.