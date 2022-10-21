«Нехай болить»: Тіна Кароль звикла до почуття самотності і розповіла, як це змінює життя

«Нехай болить»: Тіна Кароль звикла до почуття самотності і розповіла, як це змінює життя

Українська співачка Тіна Кароль, яка у квітні 2013 року втратила коханого чоловіка, розповіла про почуття самотності.

Так, Кароль зізналася, що воно, наче кислота роз'їдає сердце , мозок, шлунок.

«І де там болить у грудях, кажуть там живе душа. Самотність - це тінь свідомості! Треба зрозуміти одне , якщо ти піддаєшся цьому впливу тебе спустошує та руйнує , тебе зтирає як особистість, ти черв’як», - пояснила Тіна Кароль на своїй сторінці в Telegram.

Звертаючись до свої шанувальників, Кароль зазначила, що самотність можна перетворити на інструмент, ключ до творчості:

«Зроби її стимулом до нестримної жаги до бажаного результату! Хай болить, хай ниє в грудях - це страждання свідомості, воно справжнє. Де справжній ти».

Тіна Кароль впевнена, що у цьому тайфуні, що утворюється всередені, може виникнути новий простір, де людина знайде нову себе і зацикавиться світом навколо себе по-новому.

Свої роздуми співачка проілістрювала фотографіями, на деяких з яких можна помітити тоненькі каблучки жовтого та синього кольорів.

«Чуттєво так», «Тіна, ти найкраща», «В тебе сильна та гарна душа», «Чудові слова... Важко щось ще додати. Очевидно що кожному має бути комфортно на одиниці з самим собою, але ж іноді так хочеться щоб хтось обійняв!», - коментують у соцмережах шанувальники Тіни Кароль її крик душі.


Катерина Петренко, politeka.net





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