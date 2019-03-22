?На Бали по подозрению в разбое задержали бывшего украинского миллиционера

Бывший следователь закарпатской милиции, а также двое россиян, похитили из магазина 900 млн индонезийских рупий.

Правоохранители Бали (Индонезия) задержали бывшего следователя закарпатской милиции по подозрению в разбойном вооруженном нападении на магазин.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Отмечается, что сотрудники местной полиции задержали украинца с сообщниками - двумя гражданами РоSSии - по подозрению в совершении разбойного нападения на магазин, откуда они, угрожая оружием, похитили 900 млн индонезийских рупий.

Как оказалось, задержанный в 2015 году работал следователем полиции и обвинялся в служебной халатности. Он был уволен с должности постановлением Хустского районного суда и освобожден от уголовной ответственности после того как раскаялся в содеянном. При этом, в 2017 году сотрудники внутренней безопасности Нацполиции не позволили ему вернутся на службу.

На данный момент украинец находится в тюрьме Бали, ожидая суда. Согласно местному законодательству, за разбой ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция Бали застрелила двух россиян, которые участвовали в вооруженном ограблении обменного пункта.