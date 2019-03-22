При взрыве на заводе удобрений в Египте погибли 10 человек
Взрыв произошел во время испытаний одного из резервуров с аммиаком.
В Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе Айн-Сохна, расположенном на берегу Суэцкого залива. Об этом сообщает агентство "Анадолу".
В результате инцидента 10 человек погибли и еще 15 пострадали.
Взрыв произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. Огонь удалось локализировать.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что производство принадлежит военным и имеет контракт со строительной компанией Hassan Allam Properties. По информации агенства, погибло минимум восемь человек.
Напомним, ранее сегодня в Китае произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов, в результате которого погибли шесть человек и еще 30 человек пострадали.
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Общество
22.03.2019 13:55