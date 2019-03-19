В Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порно

36-летний мужчина "давил" на полицию из-за негативного отношения к правоохранителям.

В Донецкой области задержали 36-летнего жителя Мариуполя, который с 2016 года присылал полицейским на их мобильные телефоны и страницы в соцсетях порноматериалы.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции рассказали, что в ноябре 2018 года к ним поступила оперативная информация "о фактах дискредитации сотрудников полиции".

В ходе проверки информации выяснилось, что от действий злоумышленника пострадали больше десяти полицейских. Они написали соответствующие заявления.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК.

Полиция установила, что к преступлению причастен 36-летний житель Мариуполя.

У него дома проведен обыск, изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.


"По словам мужчины, порнопродукцию он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, имея негативное отношение ко всем полицейским", - говорится в сообщении полиции.

Следователи готовят объявление подозрения мужчине.

За содеянное фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.


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