В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Огонь закоптил фасад торгового заведения.
В Киеве ночью подожгли магазин кондитерской корпорации "Рошен" на Оболонском проспекте возле станции метро "Героев Днепра".
Пресс-служба ГосЧС сообщила, что пожар начался 17 марта около 22:50 и был потушен в течение 30 минут. Огонь не нанес сильного ущерба магазину, был поврежден только утеплитель на фасаде площадью 2 кв. м.
По данным LB.ua, пожар устроили двое неизвестных лиц. Они облили фасад какой-то жидкостью и подожгли ее.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества).
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