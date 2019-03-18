В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"

В Киеве ночью подожгли магазин кондитерской корпорации "Рошен" на Оболонском проспекте возле станции метро "Героев Днепра".

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что пожар начался 17 марта около 22:50 и был потушен в течение 30 минут. Огонь не нанес сильного ущерба магазину, был поврежден только утеплитель на фасаде площадью 2 кв. м.

По данным LB.ua, пожар устроили двое неизвестных лиц. Они облили фасад какой-то жидкостью и подожгли ее.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества).