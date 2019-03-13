В Звенигородке грабитель убил двух пенсионеров
Погибшая семья владела двумя магазинами на местном рынке.
Во вторник вечером в г. Звенигородка Черкасской области произошло ограбление - в дом, где проживала пожилая пара супругов, проник вор.
Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.
"После 21:00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей. Преступник, угрожая оружием требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление. Грабитель ранил пострадавших и, уже будучи тяжело раненым, пострадавший смог набрать номер дочерии сообщить о нападении", - говорится в сообщении.
Оба пенсионера скончались в больнице.
По информации полиции, семья владела двумя магазинами на местном рынке.
"Денег преступник не нашел, но двух людей не стало", - добавил Аброськин.
На месте преступления работают следователи и оперативники.
Напомним, ранее в Черкассах 73-летний пенсионер расстрелял из ружья грабителей, которые отобрали у него барсетку.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
13.03.2019 10:23