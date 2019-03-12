Неизвестные обстреляли окна Голосеевского райсуда в Киеве

Утром 12 марта неизвестные обстреляли стены и окна второго и третьего этажей здания Голосеевского районного суда Киева .

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Совершено нападение на Голосеевский райсуд Киева . Нападавшие произвели серию выстрелов в стены и по окнам второго и третьего этажей здания. Обстрел был произведен с тыльной стороны здания и направлен в сторону кабинетов судей", - говорится в сообщении.

В суде происшествие связывают с профессиональной деятельностью сотрудников.

Фото: sud.ua

Фото: sud.ua

На месте работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов.