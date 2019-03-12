Неизвестные обстреляли окна Голосеевского райсуда в Киеве

Повреждены окна и стены, пострадавших нет.

Неизвестные обстреляли окна Голосеевского райсуда в Киеве
В Киеве обстреляли окна Голосеевского райсуда
Фото: sud.ua

Утром 12 марта неизвестные обстреляли стены и окна второго и третьего этажей здания Голосеевского районного суда Киева.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Совершено нападение на Голосеевский райсуд Киева. Нападавшие произвели серию выстрелов в стены и по окнам второго и третьего этажей здания. Обстрел был произведен с тыльной стороны здания и направлен в сторону кабинетов судей", - говорится в сообщении.

В суде происшествие связывают с профессиональной деятельностью сотрудников.

Фото: sud.ua
Фото: sud.ua

На месте работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в январе прошлого года в Киеве возле здания Святошинского суда произошла стрельба. Двое пострадавших от написания заявления отказались, а третьего госпитализировали с ранением "пятой точки".


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