В Киеве возле метро "Золотые ворота" у здания слетела крыша

Повреждены два автомобиля.

В Киеве возле станции метро "Золотые Ворота", на улице Лысенко, рухнула крыша.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что в результате были повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, сегодня по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильный ветер.

Ранее в Чорткове сильный ветр сорвал крышу со здания гостиницы.


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