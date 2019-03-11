В Киеве возле метро "Золотые ворота" у здания слетела крыша

В Киеве возле станции метро "Золотые Ворота", на улице Лысенко, рухнула крыша.

Об этом сообщает " Киев оперативный".

Отмечается, что в результате были повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, сегодня по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильный ветер.

Ранее в Чорткове сильный ветр сорвал крышу со здания гостиницы.