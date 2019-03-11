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2019-03-11
В Киеве возле метро "Золотые ворота" у здания слетела крыша
Повреждены два автомобиля.
В Киеве возле станции метро "Золотые Ворота", на улице Лысенко, рухнула крыша.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Отмечается, что в результате были повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, сегодня по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильный ветер.
Ранее в Чорткове сильный ветр сорвал крышу со здания гостиницы.
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