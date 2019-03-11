В Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина

Это уже второй смертельный случай за неделю.

В Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина
Фото: dsns.gov.ua

В Хмельнике Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции области Анну Олейник.

"Сегодня утром имеем еще один трагический случай, вызванный ураганом, из - за падения дерева в г. Хмельник погибла 29-летняя женщина", - рассказала Олейник.

По ее словам, инцидент произошел около 10 утра. Женщина возвращалась с работы, когда на нее упало дерево, поваленное ветром. Она погибла на месте.

Полицией открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины.

Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева, поваленного сильным ветром, погибла 11-летняя девочка.

В понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильные порывы ветра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку
Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнениемСекс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башняВ Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня
Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктовИз-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктов
В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линииВ Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии
Десятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в ПольшеДесятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в Польше
Из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого домаИз-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома
Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человекаИз-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человекаВ американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости