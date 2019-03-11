В Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина

Это уже второй смертельный случай за неделю.

В Хмельнике Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции области Анну Олейник.

"Сегодня утром имеем еще один трагический случай, вызванный ураганом, из - за падения дерева в г. Хмельник погибла 29-летняя женщина", - рассказала Олейник.

По ее словам, инцидент произошел около 10 утра. Женщина возвращалась с работы, когда на нее упало дерево, поваленное ветром. Она погибла на месте.

Полицией открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины.

Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева, поваленного сильным ветром, погибла 11-летняя девочка.

В понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильные порывы ветра.