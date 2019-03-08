Чехия выдала Украине подозреваемого в наркоторговле
Жителя Хмельницкого поместили в СИЗО.
Чехия выдала Украине 28-летнего жителя Хмельницкого, который с февраля 2015 года находился в розыске по подозрению в наркоторговле.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Подозреваемый по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса за сбыт наркотического вещества (пиперазина) скрывался от правосудия за рубежом.
В ходе следствия полицейские вышли на его след в Чехии. Был направлен запрос об экстрадиции, и Министерство юстиции Чехии его удовлетворили.
После прилета в Украину подозреваемого задержали сотрудники криминальной полиции.
Сейчас он находится в одном из СИЗО в Хмельницкой области.
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08.03.2019 11:08