В Днепре задержали общественного активиста за шантаж бизнесмена

Подозреваемого взяли на горячем с 10 тысячами долларов.

В Днепре задержали общественного активиста за шантаж бизнесмена
Фото: dp.informator.ua

В Днепре задержали за вымогательство руководителя ряда местных общественных организаций.

Об этом сообщила военная прокуратура Южного региона Украины.

"Гражданин Б. за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США. 6 марта после получения указанной суммы взятки вымогателя задержали", - заявили прокуроры.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что задержанный - глава ОО "Народный трибунал" Константин Бильцан.

"Пять минут назад на заправке «Нефтек» УЗЕ, УВБ и военная прокуратура арестовала очередного городского антикоррупционера Костю Бильцана, молодого «перспективного» политика, совсем не имеющего никакого отношения к рейдерству и шантажу предпринимателей", - говорится в фейсбуке Филатова.

Мужчине вменяют ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса - подкуп должностного лица компании в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды.


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