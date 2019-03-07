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В Днепре задержали общественного активиста за шантаж бизнесмена Подозреваемого взяли на горячем с 10 тысячами долларов. Фото: dp.informator.ua В Днепре задержали за вымогательство руководителя ряда местных общественных организаций. Об этом сообщила военная прокуратура Южного региона Украины. "Гражданин Б. за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США . 6 марта после получения указанной суммы взятки вымогателя задержали", - заявили прокуроры. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что задержанный - глава ОО "Народный трибунал" Константин Бильцан. "Пять минут назад на заправке «Нефтек» УЗЕ, УВБ и военная прокуратура арестовала очередного городского антикоррупционера Костю Бильцана, молодого «перспективного» политика, совсем не имеющего никакого отношения к рейдерству и шантажу предпринимателей", - говорится в фейсбуке Филатова. Мужчине вменяют ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса - подкуп должностного лица компании в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды.

LB.ua

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