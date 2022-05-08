В Днепре юные сторонницы "русского мира" унизили украинцев и поплатились: фото и видео

Полиция Днепропетровской области установила личности школьниц, которые распространяли свое видео, где унижали Украину и прославляли страну-агрессора РоSSию. Правоохранители провели профилактические беседы с несовершеннолетними девушками и их родителями, информирует Апостроф.

Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах Днепра.

Две школьницы из Днепра вели трансляцию, на которой демонстрировали свое аморальное поведение, угрожали изнасилованиями комментаторам, которые писали о ней приемлемости их высказываний, а также притворялись россиянками, ненавидящими Украину и кричащими "Слава РоSSии".

Личности этих несовершеннолетних девушек, Екатерины и Владиславы, были установлены быстро, поскольку трансляцию они вели со своего аккаунта, где указана вся необходимая информация. Теперь 10-классницы из СОШ №85 Днепра , которые хотели "хайпа", получили справку о нахождении на профилактическом учете в полиции.

Кроме того, в отношении родителей решается вопрос о привлечении к ответственности по факту невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.


Лиза Бровко, Апостроф

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