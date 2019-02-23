В Карпатах погибли двое туристов
Группа из восьми человек следовала на гору Поп Иван.
В Ивано-Франковской области погибли двое из восьми туристов, которые следовали на гору Поп Иван-Черногорский.
Информация об этом поступила в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в 21:45 22 февраля.
"В 21:30 в спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза их жизни отсутствует", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
22.02.2019 14:55
23.02.2019 11:23