В Карпатах погибли двое туристов

Группа из восьми человек следовала на гору Поп Иван.

В Карпатах погибли двое туристов
Гора Поп-Иван
Фото: vysheoblakov.com

В Ивано-Франковской области погибли двое из восьми туристов, которые следовали на гору Поп Иван-Черногорский.

Информация об этом поступила в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в 21:45 22 февраля.

"В 21:30 в спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза их жизни отсутствует", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировойУмер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировой
Умер известный модельер Карл ЛагерфельдУмер известный модельер Карл Лагерфельд
Дети могут ходить в школу с насморком или кашлем, если болезнь уже прошла, - СупрунДети могут ходить в школу с насморком или кашлем, если болезнь уже прошла, - Супрун
В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кориВ Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори
В Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартирыВ Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры
Блок рекламы


Похожие новости
Спасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогодыСпасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогоды
В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)
Двое подростков пытались совершить самоубийство в Черновицкой области, прыгнув с недострояДвое подростков пытались совершить самоубийство в Черновицкой области, прыгнув с недостроя
Доступ для туристов на Эверест частично закрыли из-за мусораДоступ для туристов на Эверест частично закрыли из-за мусора
На границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобилеНа границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобиле
В Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателяВ Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателя
В Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадалиВ Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадали
В Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысячВ Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысяч
Заблудившегося в Карпатах туриста из Германии нашлиЗаблудившегося в Карпатах туриста из Германии нашли
В Карпатах заблудился гражданин ГерманииВ Карпатах заблудился гражданин Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости