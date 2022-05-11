В Мариуполе погибли одесские бойцы с позывными "Хват" и "Рихтер": фото героев

В Мариуполе 8 мая во время обороны города погибли одесситы Виталий Балажко и Станислав Узиков с позывными "Хват" и "Рихтер", информирует Апостроф .

Об этом сообщил бывший руководитель одесского Гражданского корпуса "Азов" Олег Симашко в соцсети Facebook.

"Узнал, что 8 мая в Мариуполе на окруженной Азовстали пали два одесских казака: "Хват" Виталий Блажко и "Рихтер" Станислав Узиков. С оружием в руках, как и положено настоящим воинам", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что с Хватом с 2011 года строили Одесскую ячейку организации "Патриот Украины", на базе которой весной 2014 года возник батальон "Азов". Жизнь Хвата была яркой, исполненной разных историй. А Рихтер присоединился к обществу во время "Майдана".

Мариуполь с первых дней полномасштабного роSSийского вторжения находится в осаде. РоSSийские войска продолжают авиабомбардировку металлургического комбината "Азовсталь", на территории которого находятся около ста мирных жителей и бойцы "Азова", а сами они не планируют сдаваться в плен. Однако требуют немедленной эвакуации раненых военных на контролируемые Украиной территории, где им будет предоставлена помощь и обеспечен надлежащий уход.