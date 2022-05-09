С начала вторжения погибли около 30 студентов Луганского университета

Университет вынужденно переехал в Полтаву.

С начала вторжения погибли около 30 студентов Луганского университета
Фото: Сергій Гайдай / Телеграм

С начала войны с Россией погибло около 30 студентов Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что университет вынужден переехал в Полтаву и еще в марте возобновил учебный процесс. Также эвакуировались почти все преподаватели, спасена компьютерная техника и серверы.

В настоящее время управление учреждением осуществляется из Полтавы, но сами преподаватели работают дистанционно. После выпуска магистров в январе в вузе насчитывается 7623 студентов.

"Сотрудники вуза, которые сейчас работают, получают 100% зарплаты. Но есть административно-хозяйственная часть работников, которые физически не могут выполнять свои обязанности. Согласно законодательству, они находятся в простое и должны получать не менее 2/3 от оклада. Но этим людям поступает средняя зарплата", - написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что все корпуса вуза, кроме тех, что расположены в Старобельске, разрушены Россией.

Ранее Гайдай говорил, что университеты Украины предоставляют вузам из Луганской области помещения под образовательный процесс, научную работу и жилье.

Напомним, что, по словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, вступительный процесс в 2022 году максимально либерализирован для того, чтобы дети оставались в Украине и здесь продолжали обучение.

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