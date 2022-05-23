"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях вновь затронула актуальную для многих женщин тему – набор веса. Девушка считает, что сейчас, в период войны в Украине, жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря - чем она толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек.

Подробнее об этом Анна порассуждала в своем блоге в Instagram. Она также выложила в сеть серию кадров, где показала свою фигуру сегодня. Неплях не стала скрывать, что с начала войны поправилась на на 9 кг, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/neplyah

"Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом снова набрал, а кто-то с того же дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием оградиться от внешнего мира, набрав вес. Жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря - чем она толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек. Мы вот купили неделю назад весы, чтобы фиксировать насколько мы поправляемся. И да, у меня +9 кг", - написала она.

"Мой рост 173 см. И да, любителям все примерять на свою шкуру, не советую этого делать. Каждый человек по-разному выглядит с разным весом, даже при одинаковом росте. Не забываем, что у каждого разный мышечная масса, вода и т.д. Помимо этого, люди по-разному набирают вес и у кого-то все идет в живот или бока, у кого-то равномерно, как у меня", - продолжила высказываться на эту тему модель.

Фото: instagram.com/neplyah

"Когда в детстве конфета была лучшим утешением, неудивительно, что по мере взросления эти механизмы остаются актуальными. С помощью вкусной пищи человек пытается снять нервное напряжение, заглушить переживания, избавиться от негативных эмоций. Это нормальное состояние, и вы в нем не одни. Нас много!" - также отметила Анна.

Кроме того, Неплях уверена, что особенно часто набирают вес женщины, у которых есть страх насилия: "Когда эти истории, к сожалению, стали бытовыми новостями в нашей стране. Становясь непривлекательными, мы, женщины, словно пытаемся себя обезопасить от изнасилований".

Фото: instagram.com/neplyah

Ранее Неплях обращалась к женщинам с призывом не винить себя за лишний съеденный кусочек, а беречь. "Нам, девочкам, нужно научиться временно принять ситуацию и положение и, как бы там не было, беречь себя и заботиться о себе, нам еще самую сильную нацию рожать", - говорила модель.