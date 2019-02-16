Двое подростков пытались совершить самоубийство в Черновицкой области, прыгнув с недостроя

Один из мальчиков погиб.

В городе Сторожинец Черновицкой области двое подростков прыгнули с недостроя, пытаясь совершить самоубийство. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Сегодня 16 февраля около 10:00 работником полиции, который находился вне службы, в городе Сторожинец вблизи недостроенного здания обнаружены двое молодых людей с телесным повреждениями характерными для падения с высоты", - говорится в сообщении.

Один из парней - 2000 года рождения - был без признаков жизни. Другой - 2002 года рождения - находился без сознания, его доставили в больницу.

Правоохранители установили, что юноши пытались покончить жизнь самоубийством, прыгнув с 6-го этажа недостроя. Пострадавшие являются жителями района.

На место происшествия направлены работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления. По факту самоубийства открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагического случая.

Напомним, ранее пьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста Метро.