Полиция задержала в Броварах мужчину, стрелявшего в женщину ради ограбления

Медики обнаружили резиновую пулю при оказании помощи пострадавшей.

Полиция задержала в Броварах мужчину, который при ограблении выстрелил в женщину. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Во время обыска полицейские изъяли пистолет "Форт-17", денежные средства и другие вещественные доказательства. Сейчас ему объявлено подозрение в покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений.

По спецлинии 102 поступило сообщение от неравнодушных людей о том, что на обочине улицы Москаленко лежит избитая женщина. В "скорой" пострадавшей диагностировали ушиб головы, а во время операции обнаружили резиновую пулю.

Пистолет, изъятый при обыске в доме у преступника
Фото: npu.gov.ua
Пистолет, изъятый при обыске в доме у преступника

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзу и начали отрабатывать различные версии нападения. Просмотрев записи камер наблюдения и проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Нападающий признался в совершенном преступлении. Он рассказал, что в тот день был пьян, поссорился со своей девушкой, а выйдя на улицу с оружием, выстрелил в прохожую женщину, чтобы завладеть ее сумкой. При обыске по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли пистолет «Форт-17» с вытертым номером, 12 патронов, женские сумки, деньги в сумме 2100 грн., 100 долларов США, банковскую карточку и нож. Также изъята социальная карточка на имя потерпевшей женщины, которую мужчина пытался уничтожить.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и по п.6. ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.


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