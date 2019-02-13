Из-за непогоды обесточены 188 населенных пунктов в шести областях
Движение автотранспорта на дорогах обеспечено.
В шести областях Украины из-за непогоды обесточены 188 населенных пунктов.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
"13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черкасская - 74 н.п., Киевская - 69 н.п., Черниговская - 18 н.п., Сумская - 15 н.п., Кировоградская - 8 н.п. и Днепропетровская - 4 н.п.", - сказано в сообщении.
Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для этого на дорогах от "Укравтодора" привлечены 961 чел. и 647 ед. техники.
Напомним, в конце января из-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП за сутки. Большинство аварий произошло на дорогах Киева.
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