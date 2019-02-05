В Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадали
Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге.
Пожар в жилой восьмиэтажке в Париже
Фото: twitter.com/sotiridi
В результате пожара в восьмиэтажном здании на юго-западе Парижа погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок. В огне пострадали еще почти 30 человек, в том числе шестеро пожарных. Один человек находится в критическом состоянии.
Об этом сообщает Би-би-си.
Число погибших может увеличиться, поскольку спасательная операция по-прежнему продолжается на верхних этажах, сообщил представитель пожарной службы.
Здание находится в престижном 16-м округе Парижа. В тушении огня принимали участие около 250 пожарных, справиться с распространение огня удалось лишь через пять часов.
Причина возгорания пока официально не установлена, однако прокуратура Парижа сообщила, что пожар мог начаться в результате поджога. Полиция задержала подозреваемую.
?norme incendie dans le 16e arrondissement ? c?t? de la rue d’Auteuil ... des gens sont sur le toit de l’immeuble qui est totalement en flammes ! Sauvez ces gens @PompiersParispic.twitter.com/xynJ3lBNjo
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