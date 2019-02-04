Прокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озере

По заключению врачей, женщина нуждается в принудительном лечении.

Прокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озере

Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении 36-летней Екатерины Бабкиной, которая утопила своих двух малолетних детей в озере.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования следователями и прокурорами было собрано достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

"Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости и не могла осознавать значение своих действий и руководить ими из-за расстройства психической деятельности. По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - подчеркивают в прокуратуре.

В связи с этим, следователь направил в суд ходатайство о принудительной госпитализации женщины в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.

На время рассмотрения ходатайства подозреваемая будет находится в больнице закрытого типа.

Напомним, в октябре прошлого года к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своих детей - пятилетнего мальчика и шестилетней девочки. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и пропала. По ориентировке женщину обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. Она рассказала, что утопила детей в озере и пыталась покончить с собой. Эта информация подтвердилась. Женщину задержали правоохранители.


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