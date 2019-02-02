Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелись склады пластика и картона
Огонь охватил 5000 м.кв.
В Киеве недалеко от станции метро "Лесная" на складах строительных материалов произошел пожар. Об этом сообщили в ГосЧС.
"2 февраля в 11:52 в Деснянском районе столицы по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании (хранение электроинструмента, пластика и картона) возник пожар на площади 700 кв.м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14:00 площадь пожара складского здания (размер 200х150 м) составляет 5 тысяч м.кв. К тушению пожара привлекли 96 сотрудников ГоСЧС и 23 единицы техники.
На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГосЧС в Киеве.
Напомним, в Киеве горел радиозавод.
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