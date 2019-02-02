Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелись склады пластика и картона

Огонь охватил 5000 м.кв.

Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелись склады пластика и картона
Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелись склады пластика и картона
Фото: dsns.gov.ua

В Киеве недалеко от станции метро "Лесная" на складах строительных материалов произошел пожар. Об этом сообщили в ГосЧС.

"2 февраля в 11:52 в Деснянском районе столицы по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании (хранение электроинструмента, пластика и картона) возник пожар на площади 700 кв.м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 площадь пожара складского здания (размер 200х150 м) составляет 5 тысяч м.кв. К тушению пожара привлекли 96 сотрудников ГоСЧС и 23 единицы техники.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГосЧС в Киеве.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Киеве горел радиозавод.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчикаВ Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчика
Мошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весамиМошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весами
В Краматорске 67-летняя женщина до смерти избила знакомогоВ Краматорске 67-летняя женщина до смерти избила знакомого
В Одессе пенсионер до смерти забил знакомую молотком за отказ выйти замужВ Одессе пенсионер до смерти забил знакомую молотком за отказ выйти замуж
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в КиевеНаркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысячВ Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысяч
В Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчикаВ Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчика
Киевлянин нашел возле своего автомобиля самодельную бомбуКиевлянин нашел возле своего автомобиля самодельную бомбу
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве, - СМИВ РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве, - СМИ
В Киеве горел радиозаводВ Киеве горел радиозавод
В Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельнойВ Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельной
В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школахВ Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию коноплиВ Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в КиевеНаркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под ночной домашний арестПодозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под ночной домашний арест
Последние новости
Подгружаем последние новости