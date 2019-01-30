В Николаеве у здания районного суда расстреляли двух людей

Женщина погибла на месте, мужчина скончался по дороге в больницу.

У здания Ленинского райсуда в Николаеве застрелили человека
Фото: novosti-n.org
У здания Ленинского райсуда в Николаеве застрелили человека

В среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", где расположен Ленинский районный суд, расстреляли мужчину и женщину. Прямо у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления.

В результате женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая. Местное издание "Новости Николаева" сообщает, что пострадавший умер по пути в больницу.

На место прибыли 5 автомобилей патрульной полиции, следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, эксперты. Место совершения преступления ограждено, обстоятельства и личность погибших устанавливается.

Стрелявший задержан на месте преступления.

По имеющимся данным, сообщнику убийцы удалось скрыться. В Николаеве объявлен план "Перехват". Разыскивается микроавтобус "Мерседес Вито", на котором скрылся подозреваемый.


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