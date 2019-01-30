В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве, - СМИ
С 2017 года Вадим Оленчик находился в розыске.
Сотрудники Интерпола задержали в роSSийском Санкт-Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, с 2017 года находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - рассказал собеседник.
По его информации, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному районуСанкт-Петербурга.
"Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД РоSSии", - добавил источник.
Официальной информацией по этому поводу пока нет.
Напомним, в сентябре прошлого года в Украине по запросу РФ задержали и арестовали экс-владельца роSSийского банка.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
30.01.2019 00:07
30.01.2019 12:03