В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве, - СМИ

С 2017 года Вадим Оленчик находился в розыске.

Сотрудники Интерпола задержали в роSSийском Санкт-Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, с 2017 года находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве .

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - рассказал собеседник.

По его информации, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному районуСанкт-Петербурга.

"Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД РоSSии", - добавил источник.

Официальной информацией по этому поводу пока нет.