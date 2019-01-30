В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве, - СМИ

С 2017 года Вадим Оленчик находился в розыске.

В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве, - СМИ
Интерпол
Фото: grantist.com

Сотрудники Интерпола задержали в роSSийском Санкт-Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, с 2017 года находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - рассказал собеседник.

По его информации, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному районуСанкт-Петербурга.

"Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД РоSSии", - добавил источник.

Официальной информацией по этому поводу пока нет.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине по запросу РФ задержали и арестовали экс-владельца роSSийского банка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшиеНа курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе на праздновании дня рождения задержан криминальный авторитет из ГрузииВ Мариуполе на праздновании дня рождения задержан криминальный авторитет из Грузии
В Киеве горел радиозаводВ Киеве горел радиозавод
В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школахВ Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию коноплиВ Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в КиевеНаркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под ночной домашний арестПодозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под ночной домашний арест
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
Британка выступила против номинации на “Оскар” фильма об убийстве её сынаБританка выступила против номинации на “Оскар” фильма об убийстве её сына
Участковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержанииУчастковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержании
В Киеве мужчина получил пулевое ранение, заступившись за женщинуВ Киеве мужчина получил пулевое ранение, заступившись за женщину
Последние новости
Подгружаем последние новости