В Харькове ночью частично сгорел торговый центр

Погибших и пострадавших нет.

В ночь с воскресенья на понедельник в Харькове произошел крупный пожар в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"28 января в 3:42 в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар. В 5 ч. 04 мин. подразделениями ГосЧС пожар локализован на площади около 360 кв.м.", - сказано в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.