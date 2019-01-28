В Харькове ночью частично сгорел торговый центр

Погибших и пострадавших нет.

В Харькове ночью частично сгорел торговый центр
Торговый центр "Мираж" в Харькове
Фото: knin.com.ua

В ночь с воскресенья на понедельник в Харькове произошел крупный пожар в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"28 января в 3:42 в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар. В 5 ч. 04 мин. подразделениями ГосЧС пожар локализован на площади около 360 кв.м.", - сказано в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве загорелась проводка в 24-этажном доме, спасатели эвакуировали более 40 жильцов.


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