В Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранаты
Гранату в школу принесла одна из учительниц.
В Измаиле Одесской области в пятницу, 25 января, в классе допризывной подготовки обнаружили предмет, похожий на гранату. О случившемся сообщили в полицию.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники ГосЧС. Из школы и прилегающей территории были эвакуированы ученики и учителя, сообщает пресс-служба областной полиции.
В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой, которая не содержит каких-либо взрывных снаряжений и не несет никакой угрозы.
Учебную гранату в школу принесла одна из учительниц, которая много лет назад нашла ее на территории своего домовладения и хранила дома. По словам женщины, имитационную гранату она передала учителю допризывной подготовки, надеясь, что она пригодится во время учебного процесса.
Сейчас проверка по данному факту продолжается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
25.01.2019 23:12