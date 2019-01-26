В Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранаты

В Измаиле Одесской области в пятницу, 25 января, в классе допризывной подготовки обнаружили предмет, похожий на гранату. О случившемся сообщили в полицию.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники ГосЧС. Из школы и прилегающей территории были эвакуированы ученики и учителя, сообщает пресс-служба областной полиции.

В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой, которая не содержит каких-либо взрывных снаряжений и не несет никакой угрозы.

Учебную гранату в школу принесла одна из учительниц, которая много лет назад нашла ее на территории своего домовладения и хранила дома. По словам женщины, имитационную гранату она передала учителю допризывной подготовки, надеясь, что она пригодится во время учебного процесса.

Сейчас проверка по данному факту продолжается.