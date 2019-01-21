Пьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста Метро

Медики не обнаружили у мужчины никаких травм.

Пьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста Метро
Фото: www.profi-forex.org

Вечером в воскресенье, 20 января, в Киеве мужчина пытался свести счеты с жизнью, прыгнув с моста Метро, но выжил. Об этом сообщает Информатор.

Вызов на линию 102, о том что мужчина перебирается через ограждение на съезде с моста в сторону Набережного шоссе, поступил в 18:50. Экипаж патрульной полиции прибыл к месту ЧП через 5 минут после вызова, но человека на мосту уже не было. На ограждении моста патрульные увидели лишь мужскую куртку и следы обуви.

Патрульные передали информацию экстренным службам, вызвали к месту инцидента спасателей. и начали обследовать прилегающую территорию. Когда полицейские спустились на набережную, то увидели, как мужчина сам выбирается из воды.

Патрульные посадили пострадавшего в машину, чтобы он согрелся и вызвали медиков. Спасенный был пьян. В куртке, которая осталась на ограждении моста, остались его паспорт и телефон. Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы тот отдал долг матери. После этого он положил трубку.

В ходе общения полиции и неудачливого самоубийцы выяснилось, что ему 28 лет. Свой поступок он объяснил семейными проблемами. Якобы на такое решение его толкнули трудности во взаимоотношениях с матерью и подругой. После осмотра медиков выяснилось, что мужчина не получил никаких травм. На место прибыли его родственники и забрали его домой.

Напомним, накануне в Киеве мужчина получил пулевое ранение, заступившись за женщину в семейной ссоре.


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