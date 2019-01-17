Во Львове угарным газом отравились шесть человек, в том числе дети
Все госпитализированы в тяжелом состоянии.
Шесть человек госпитализированы 16 января из-за отравления угарным газом на ул. Остроградских, 8 в центре Львова. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
В больницы Львова в состоянии средней тяжести доставлены трое взрослых и трое детей возрастом 4, 7 и 15 лет. На момент госпитализации дети были без сознания, их состояние врачи оценивают как самое сложное - в крови детей обнаружено до 75% карбоскигемоглобина.
Местное издание Zaxid.net сообщает, что пострадавшие обратились за помощью сегодня утром. В больнице взрослые женщины и мужчина отказались от госпитализации после процедуры в барокамере, а дети пришли в сознание.
Устанавливаются причины инцидента.
Напомним, 11 января во Львове от отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще два человека были госпитализированы.
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17.01.2019 09:31