«Я плачу»: юні українці на сцені з Coldplay зворушили численну публіку

Coldplay Color Music виступ концерт у Берліні

Дитячий український колектив з Дніпра «Color Music» виступив разом зі всесвітньо відомим британським гуртом Сoldplay.

Як пише Politeka.net, виступ відбувся в понеділок, 11 липня на Олімпійському стадіоні в Берліні. Кадри опубліковано в мережі. (Щоб подивитися відео – проскрольте вниз)

В присутності 60 000 глядачів, маленькі дніпряни заспівали разом з Крісом Мартіном, який постійно висловлює підтримку Україні, одну з його найулюбленіших пісень Something Just Like This.

«Діти були чудові! Мурашки по шкірі!», «Абсолютно неймовірно, це було дуже зворушливо, і діти були неймовірними!», «Це було чудово! Дякую! Слава Україні навіки!», «Діти були просто неймовірні?», «Дякуємо за підтримку України! Абсолютно шикарно! Дуже приємно, що він зумів возз'єднати всіх дітей, я слухаю їхнє виконання знову і знову, і плачу», «Я плачу», - не можуть стримати емоцій користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Сoldplay потужно підтримали Україну, виступаючи у Варшаві. Перед багатотисячною публікою британський гурт несподівано заспівав "Обійми" українською мовою.


Анна Вернигора, politeka.net





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