В Виннице от кори умер восьмимесячный ребенок

Еще один ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице с осложнение кори - энцефалитом.

В понедельник, 14 января, в Винницкой детской областной инфекционной больнице от кори умер 8-месячный ребенок. Это первый летальный случай из-за кори в области в 2019-м, сообщает местное издание "20 минут".

За две недели 2019 года в области корью заболели 524 человека, из них 288 детей. В 2018 году зарегистрировали более 3,3 тыс. случаев кори, сообщила областной детский инфекционист Ирина Незгода.

"За 35 лет такой кори мы не видели. Эта болезнь имеет цикличность, и, учитывая, что последние несколько лет не было в достаточном количестве вакцин, или вакцины вызвали сомнения у родителей (поэтому детей они не вакцинировали), общий иммунитет населения упал на катастрофически низкий уровень", - отметила она.

Ирина Незгода сообщила, что 70% из людей, заболевших корью, не имели соответствующей прививки.

По словам инфекциониста, основными осложнениями кори сейчас являются пневмония, гепатит и энцефалит. В частности, сейчас в детской областной инфекционной больнице лежит девочка, у которой осложнение кори - энцефалит. Это первый такой случай в области.

Врач сообщила, что в Украине от кори уже умерло 17 человек.

Как сообщалось, за две недели в Украине зафиксировано около 5 тыс. случаев кори.

По данным Минздрава, в 2018 году в Украине заболели корью более 54 тысяч человек, 16 больных умерли от осложнений кори.