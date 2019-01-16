Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы

Предварительно баки обдали кипятком.

Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Фото: dnepr24.com.ua

В Днепре жители частного сектора украли новые мусорные баки, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Безысходное… Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительный, колёсики есть и крышкой закрываются. В старых металлических солит было нельзя. Негигиенично. А новые пластиковые как раз подходят", - написал Филатов в фейсбуке.

Ранее в Одессе вор украл из магазина пиво и полчаса провисел вниз головой, зацепившись за забор.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
В Киеве ограничили право детей без прописки на запись в детсадыВ Киеве ограничили право детей без прописки на запись в детсады
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной мира, - BloombergЖена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной мира, - Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию
Полиция установила личность девушки, найденной в чемодане в ДнепреПолиция установила личность девушки, найденной в чемодане в Днепре
В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с телом девушкиВ Днепре в мусорном баке нашли чемодан с телом девушки
В Киеве вскрыли Приватбанк возле "Гулливера", но ничего не укралиВ Киеве вскрыли Приватбанк возле "Гулливера", но ничего не украли
Во Львовской области из храма украли 30-килограммовое Евангелие с серебряными гравюрамиВо Львовской области из храма украли 30-килограммовое Евангелие с серебряными гравюрами
В Черноморске с главной елки города украли гирляндуВ Черноморске с главной елки города украли гирлянду
В Днепре учительница умерла прямо на урокеВ Днепре учительница умерла прямо на уроке
В Днепре из-за взрыва газа в летней кухне пострадала пенсионеркаВ Днепре из-за взрыва газа в летней кухне пострадала пенсионерка
В Днепре неизвестные взорвали банкомат и забрали деньгиВ Днепре неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги
В Днепре полицейские с погоней и стрельбой задержали граждан ГрузииВ Днепре полицейские с погоней и стрельбой задержали граждан Грузии
Последние новости
Подгружаем последние новости