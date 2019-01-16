Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы

В Днепре жители частного сектора украли новые мусорные баки, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Безысходное… Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительный, колёсики есть и крышкой закрываются. В старых металлических солит было нельзя. Негигиенично. А новые пластиковые как раз подходят", - написал Филатов в фейсбуке.

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