"Чего они добились? Презрения!": жители Одесчины делятся пережитым горем после атаки оккупантов

"Чего они добились? Презрения!": жители Одесчины делятся пережитым горем после атаки оккупантов

О последствиях ракетного обстрела Одесской области 16 мая рассказали пострадавшие и очевидцы случившегося.

Журналисты «Суспільне. Одеса» побывали на базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области, куда попала ракета.

Эпицентр пришелся на один из блоков здания. Ударной волной на 200 метров разбросало обломки, отбросило машину и повредило дачи вокруг.

Удар случился в 9 часов утра. В это время на базе находилась семья владельцев. Ранения получили четыре человека. Самые тяжелые у четырехлетней девочки. Об этом сообщил ее дедушка Алексей Паскаль:

"Страшное горе! У меня внучке ножку… я не могу говорить. Пальчики оторвало, ножку оторвало. Ей четыре годика. Невестка контужена. Они оказались в эпицентре взрыва. Это наша дача, мы продали все и построили ее, чтобы себе старость какую-то обеспечить. Чтобы у детей была работа. Но если оно завалилось, хрен с ним, ребенка (за что, дети почему должны страдать)".

Алексей Елькин высказал также отношение жителей Одесской области к рашистам, ведущм варварскую ракетную войну:

"Я не знаю, что здесь военного и какой смысл для русской армии принес этот удар. Чего они добились? Страха? Нет! Ненависти? Нет! Презрения. Мы их презираем. Бояться надо человека страшного, а когда это жалкий военный преступник, который воюет с гражданским населением дальнобойными ракетами".


Алексей Ионов, politeka.net

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